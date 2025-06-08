Погода в Одессе 8 июня - без осадков, до +27 °C

Девушки проходят под искусственным туманообразователем, чтобы охладиться. Фото: Новини.LIVE

В Одессе и области сегодня, 8 июня, будет тепло и солнечно. Осадков не ожидается, но на дорогах возможна дымка. Температура воздуха днем будет достигать до +33 °C, море прогреется до +21 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 8 июня

Сегодня в Одессе сохранится переменная облачность без дождя. Ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+20 °C, днем комфортные +25...+27 °C.

Морская вода уже по-летнему теплая — +20...+21 °C, поэтому для желающих отдохнуть на пляже погода будет благоприятной.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 8 июня

В Одесской области также без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30 °C, местами — до жарких +33 °C. Ночью +15...+20 °C.

На автодорогах Одесской области ночью и утром возможна дымка. Видимость местами ограничена — 1-2 км, поэтому водителям стоит быть внимательными.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Пожарная опасность в Одесской области

Сегодня в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возможно быстрое распространение огня в случае возгорания. Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными с огнем. Так, высокий уровень объявлен в населенных пунктах:

Любашевка;

Затишье;

Сербка;

Раздельная;

Сарата;

Болград;

Вилково;

Измаил.

Уровень пожарной опасности. Фото: Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей

Напомним, по прогнозам синоптиков, вторая половина лета 2025 года в Украине будет чрезвычайно жаркой. В июле ожидается повышение температуры воздуха до +35 °С, а по ночам столбики термометров будут оставаться выше +20 °С — это явление называется "тропической ночью".

Также, из-за высокой температуры и недостатка осадков, на большей части территории страны возрастет уровень пожарной опасности. Особенно это касается южных и восточных регионов.