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Погода в Одесі — синоптики розповіли, чого чекати завтра

15 березня 2025 16:48
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі 16 березня: +14 °C, похмуро без опадів та вітер
Жінки гуляють містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 16 березня, в Одесі погода буде похмурою, але без опадів. Температура вночі та вранці буде комфортною для прогулянок, а вдень підвищиться до +14 °C. Вітер буде помірний, опадів не передбачається, тож день буде ідеальним для прогулянок. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 16 березня

  • Вночі температура буде комфортною — близько +13 °C.
  • Вранці термометри покажуть +13 °C, але відчуття тепла може бути вище, завдяки відсутності опадів та невеликому вітру.
  • Вдень температура підвищиться до +14 °C, а вітер посилиться до 4-5 м/с.
  • Увечері температура залишиться на рівні +14 °C.

Вологість упродовж дня триматиметься на рівні 75%. Схід сонця відбудеться о 06:07, а захід — о 18:04, з тривалістю дня 11 годин 56 хвилин. 

Погода в Одесі — синоптики розповіли, чого чекати завтра - фото 1
Прогноз погоди в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 16 березня

В Одеській області погода завтра також буде переважно хмарною, але на півночі можливий невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11 °C, а вдень досягне +10…+15 °C, при цьому на півдні області потеплішає до +18…+20 °C.

Погода в Одесі — синоптики розповіли, чого чекати завтра - фото 2
Прогноз погоди по Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові та області завтра прогнозують хмарну погоду з дощами та вітром. Також синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україні потеплішає і прийде справжня весна. 

 

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