Погода в Одессе 16 марта: +14 °C, пасмурно без осадков и ветер

Погода в Одессе — синоптики рассказали, чего ждать завтра
Завтра, 16 марта, в Одессе погода будет пасмурной, но без осадков. Температура ночью и утром будет комфортной для прогулок, а днем повысится до +14 °C. Ветер будет умеренный, осадков не предвидится, поэтому день будет идеальным для прогулок.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 16 марта
- Ночью температура будет комфортной — около +13°C.
- Утром термометры покажут +13 °C, но ощущение тепла может быть выше благодаря отсутствию осадков и небольшому ветру.
- Днем температура повысится до +14 °C, а ветер усилится до 4-5 м/с.
- Вечером температура останется на уровне +14 °C.
Влажность в течение дня будет держаться на уровне 75%. Восход солнца состоится в 06:07, а заход — в 18:04, с продолжительностью дня 11 часов 56 минут.
Погода в Одесской области на 16 марта
В Одесской области погода завтра также будет преимущественно облачной, но на севере возможен небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, а днем достигнет +10...+15 °C, при этом на юге области потеплеет до +18...+20 °C.
Напомним, в Харькове и области завтра прогнозируют облачную погоду с дождями и ветром. Также синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украине потеплеет и придет настоящая весна.
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