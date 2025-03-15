Погода в Одессе 16 марта: +14 °C, пасмурно без осадков и ветер

Женщины гуляют по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 16 марта, в Одессе погода будет пасмурной, но без осадков. Температура ночью и утром будет комфортной для прогулок, а днем повысится до +14 °C. Ветер будет умеренный, осадков не предвидится, поэтому день будет идеальным для прогулок.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 16 марта

Ночью температура будет комфортной — около +13°C.

Утром термометры покажут +13 °C, но ощущение тепла может быть выше благодаря отсутствию осадков и небольшому ветру.

Днем температура повысится до +14 °C, а ветер усилится до 4-5 м/с.

Вечером температура останется на уровне +14 °C.

Влажность в течение дня будет держаться на уровне 75%. Восход солнца состоится в 06:07, а заход — в 18:04, с продолжительностью дня 11 часов 56 минут.

Прогноз погоды в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 16 марта

В Одесской области погода завтра также будет преимущественно облачной, но на севере возможен небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, а днем достигнет +10...+15 °C, при этом на юге области потеплеет до +18...+20 °C.

Прогноз погоды по Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове и области завтра прогнозируют облачную погоду с дождями и ветром. Также синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украине потеплеет и придет настоящая весна.