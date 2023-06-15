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Погода в Одесі сьогодні: які зміни чекають на мешканців міста та області

15 червня 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 15 червня
Жінка з дитиною біля фонтану. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 15 червня, на одеситів чекає покращення погодних умов. Температура повітря прогріється до 27 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.   

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 80%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У четвер, 15 червня, в Україні у всіх областях очікуються зливи або короткочасні дощі. Також можливий вітер 5-10 м/с. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

 

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