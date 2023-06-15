Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 15 червня

Жінка з дитиною біля фонтану. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, 15 червня, на одеситів чекає покращення погодних умов. Температура повітря прогріється до 27 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 80%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У четвер, 15 червня, в Україні у всіх областях очікуються зливи або короткочасні дощі. Також можливий вітер 5-10 м/с. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.