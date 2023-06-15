Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 15 червня

Погода в Одесі сьогодні: які зміни чекають на мешканців міста та області
15 червня 2023 06:00
Жінка з дитиною біля фонтану. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Сьогодні, 15 червня, на одеситів чекає покращення погодних умов. Температура повітря прогріється до 27 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 80%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У четвер, 15 червня, в Україні у всіх областях очікуються зливи або короткочасні дощі. Також можливий вітер 5-10 м/с. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.