Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 15 июня.

Женщина с ребенком возле фонтана. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня, 15 июня, одесситов ожидает улучшение погодных условий. Температура воздуха прогреется до 27 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 80%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 15 июня, в Украине во всех областях ожидаются ливни или кратковременные дожди. Возможен ветер 5-10 м/с. Подробный прогноз — читайте в материале.