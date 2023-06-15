Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 15 июня.

Погода в Одессе сегодня: какие изменения ожидают жителей города и области
15 июня 2023 06:00
Женщина с ребенком возле фонтана. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Сегодня, 15 июня, одесситов ожидает улучшение погодных условий. Температура воздуха прогреется до 27 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 80%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В четверг, 15 июня, в Украине во всех областях ожидаются ливни или кратковременные дожди. Возможен ветер 5-10 м/с. Подробный прогноз — читайте в материале.