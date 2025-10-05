Відео
Головна Одеса Погода в Одесі завтра — чи чекати на зливу

Погода в Одесі завтра — чи чекати на зливу

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 16:45
Прогноз погоди на 6 жовтня: дощі в Одесі та області, без сильного вітру
Люди гуляють на Дерибасівській під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 6 жовтня, Одесу та область знову накриють дощі. Однак сильних поривів вітру синоптики не прогнозують. Попри це, громадянам радять слідкувати за зміною погоди та не наражати себе на небезпеку. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

Погода в Одесі

У ніч на понеділок в Одесі температура підніметься до +13 °C, відчуватиметься як +14 °C. Повітря буде вологим, близько 57%, дощу вночі не буде. Вітер сягатиме 2 метрів за секунду.

Вранці стовпчик термометра залишиться на позначці +13 °C, відчутна температура буде +13 °C. Хмари вкриють небо, очікується дощ. Вітер залишатиметься до 3 метрів за секунду.

Вдень синоптики прогнозують до +14 °C, що за відчуттями буде такою ж. Увечері температура залишиться на рівні +14 °C. Також дощитиме.

Сонце зійде о 07:02, а зайде о 18:27. Тривалість світлового дня становитиме майже 11 годин 25 хвилин.

Погода в Одесі
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі та вдень дощ.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +13...+18 °С.
  • На автошляхах області зранку серпанок, видимість 1-2 км.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні можливий радіаційний шторм — магнітні бурі можуть накрити населення. Також ми писали, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода завтра.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси дощ прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
