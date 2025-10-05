Прогноз погоды на 6 октября: дожди в Одессе и области, без сильного ветра

Люди гуляют на Дерибасовской во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 6 октября, Одессу и область снова накроют дожди. Однако сильных порывов ветра синоптики не прогнозируют. Несмотря на это, гражданам советуют следить за изменением погоды и не подвергать себя опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В ночь на понедельник в Одессе температура поднимется до +13 °C, будет ощущаться как +14 °C. Воздух будет влажным, около 57%, дождя ночью не будет. Ветер будет достигать 2 метров в секунду.

Утром столбик термометра останется на отметке +13 °C, ощутимая температура будет +13 °C. Облака укроют небо, ожидается дождь. Ветер будет оставаться до 3 метров в секунду.

Днем синоптики прогнозируют до +14 °C, что по ощущениям будет такой же. Вечером температура останется на уровне +14 °C. Также будет идти дождь.

Солнце взойдет в 07:02, а зайдет в 18:27. Продолжительность светового дня составит почти 11 часов 25 минут.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью и днем дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С.

На автодорогах области утром дымка, видимость 1-2 км.

