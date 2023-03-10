Погода в Одеській області в п'ятницю
В останній день робочого тижня в Одесі очікується хмарність з проясненнями. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно с проясненнями. Синоптики повідомляють, вночі слід очікувати невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 13-15°С тепла.
Прогноз погоди по Одеській області
В Одеській області сьогодні буде теж хмарно с проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 13-18°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
В Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі в Україні, вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині невеликий дощ, у північній частині з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний (вночі на Правобережжі — північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°С тепла, на півночі країни від 2°С тепла до 3°С морозу; вдень 8-13°С тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°С, у північних областях 4-9°С тепла.