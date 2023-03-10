Погода в Одесской области в пятницу

Подробный прогноз

В последний день рабочей недели в Одессе ожидается дождь с прояснениями. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно с прояснениями. Синоптики сообщают, что ночью следует ожидать небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 7-9°С тепла, днем 13-15°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°С тепла, днем 13-18°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

В Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в Украине, днем в восточных, юго-восточных областях, на Закарпатье и на Волыни небольшой дождь, в северной части с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный (ночью на Правобережье северо-западный), 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, на севере страны от 2°С тепла до 3°С мороза; днем 8-13°С тепла, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье до 17°С, в северных областях 4-9°С тепла.