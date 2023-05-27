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Погода змінюватиметься протягом дня: чого чекати одеситам сьогодні

27 травня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 27 травня
Дівчина стоїть під дощем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вихідні в одеситів розпочнуться з короткочасного дощу. Синоптики попереджають, що в регіоні все ще вируватиме негода й слід очікувати на шквал вітру швидкістю 15-20 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, вдень гроза.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 83%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, вдень гроза.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

27 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В багатьох областях буде дощ, гроза та шквальний вітер. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

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