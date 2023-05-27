Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 27 травня

Погода змінюватиметься протягом дня: чого чекати одеситам сьогодні
27 травня 2023 06:45
Дівчина стоїть під дощем. Фото: google
Вихідні в одеситів розпочнуться з короткочасного дощу. Синоптики попереджають, що в регіоні все ще вируватиме негода й слід очікувати на шквал вітру швидкістю 15-20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, вдень гроза.
- Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 83%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, вдень гроза.
- Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
27 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В багатьох областях буде дощ, гроза та шквальний вітер. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.