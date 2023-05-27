Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 27 травня

Дівчина стоїть під дощем. Фото: google

Вихідні в одеситів розпочнуться з короткочасного дощу. Синоптики попереджають, що в регіоні все ще вируватиме негода й слід очікувати на шквал вітру швидкістю 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, вдень гроза.

Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 83%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, вдень гроза.

Вітер північний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

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