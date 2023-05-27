Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 мая.

Девушка стоит под дождем. Фото: google

Выходные у одесситов начнутся с кратковременного дождя. Синоптики предупреждают, что в регионе все еще будет бурлить непогода и следует ожидать шквала ветра скоростью 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 83%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость добра.

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