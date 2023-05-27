Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Погода будет меняться в течение дня: чего ждать одесситам сегодня arrow

Погода будет меняться в течение дня: чего ждать одесситам сегодня

27 мая 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 мая.
Девушка стоит под дождем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Выходные у одесситов начнутся с кратковременного дождя. Синоптики предупреждают, что в регионе все еще будет бурлить непогода и следует ожидать шквала ветра скоростью 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь.
  • Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
  • Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 83%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь.
  • Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
  • Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

27 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Во многих областях будет дождь, гроза и шквальный ветер. Подробный прогноз — читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас