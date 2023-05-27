Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 мая.

Погода будет меняться в течение дня: чего ждать одесситам сегодня
27 мая 2023 06:45
Девушка стоит под дождем. Фото: google
Выходные у одесситов начнутся с кратковременного дождя. Синоптики предупреждают, что в регионе все еще будет бурлить непогода и следует ожидать шквала ветра скоростью 15-20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь.
- Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 83%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь.
- Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
27 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Во многих областях будет дождь, гроза и шквальный ветер. Подробный прогноз — читайте в материале.