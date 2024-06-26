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Погодинні відключення світла на Одещині — енергетики дали графіки на 27 червня

26 червня 2024 23:41
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Графіки відключень світла в Одесі та області на четвер, 27 червня - ДТЕК
Дівчина працює за ноутбуком у темряві. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області у четвер, 27 червня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж всієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 27 червня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 27 червня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прибори одночасно.

Відключення світла Одеса 27 червня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 27 червня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатись графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня єлектроенергія?");
  • чат-боту  у Viber;
  • чат-боту  у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 27 червня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 27 червня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що на Одещині планують встановили газопоршневі машини для власної генерації. Електростанції планують побудувати на території, площа якої становить 3,3 гектари. Вони мають забезпечити стале тепло-, водо- та енергопостачання.

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Одеська область
сфера енергетики
електропостачання
Новини Одеси
ДТЕК
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світло

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