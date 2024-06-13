Графіки погодинних відключень світла на Одещині 14 червня: Укренерго

Дівчина пише при світлі ліхтаря. Фото: nus.org.ua

В Одеській області у п'ятницю, 14 червня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії з 18:00 до 22:00. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прибори одночасно.

Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатись графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня єлектроенергія?");

чат-боту у Viber;

чат-боту у Telegram;

приватні повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.