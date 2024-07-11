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Погодинні відключення світла на Одещині — енергетики дали графіки на завтра

11 липня 2024 22:31
Верзілова Єлизавета - редактор
Графіки відключень світла на Одещині завтра, 12 липня - ДТЕК
Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області у п'ятницю, 12 липня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж цілої доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 12 липня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 12 липня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Через спеку до +40°С можливе обмеження одночасно чотирьох груп споживачів. Це може призвести до відключень і в сірій, і в світло-сірій зонах графіків.

Відключення світла Одеса 12 липня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса12 липня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатись графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-боту  у Viber;
  • чат-боту  у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 12 липня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 12 липня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

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