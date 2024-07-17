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Погодинні відключення світла на Одещині — як діятимуть графіки завтра

17 липня 2024 22:32
Верзілова Єлизавета - редактор
Графіки відключень світла на Одещині завтра, 18 липня - ДТЕК
Дівчина втомлена. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області у четвер, 18 липня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж цілої доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Черги відключень світла на 18 липня
Інформація щодо відключень. Фото: Укренерго.

Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 18 липня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 18 липня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Через спеку до +40 °С можливе обмеження одночасно чотирьох груп споживачів. Це може призвести до відключень і в сірій, і в світло-сірій зонах графіків.

Відключення світла Одеса 18 липня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса18 липня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатись графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-боту у Viber;
  • чат-боту у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 18 липня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 18 липня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що у зв'язку з наявними проблемами в Одесі активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі місто живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.

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