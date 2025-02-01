В Одесі затримали рецидивіста, який пограбував жінку

Поліцейська бере відбитки пальців у грабіжника. Фото: Нацполіція

Одеські поліцейські затримали 19-річного рецидивіста, який пограбував жінку. Зловмисник вирвав телефон із рук 44-річної пасажирки у маршрутці.

Про це у суботу, 1 лютого, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Подія сталася у Хаджибейському районі Одеси. Зловмисник вирвав телефон із рук пасажирки під час зупинки транспортного засобу, після чого втік з місця події. Вартість вкраденого гаджета оцінюється в 10 тисяч гривень.

Оперативники з'ясували, що правопорушник — 19-річний рецидивіст, раніше засуджений за аналогічний злочин. Він продав телефон сусіду за 1700 гривень. Телефон вилучили, його повернуть власниці після проведення всіх необхідних слідчих дій.

Яке покарання за пограбування

Поліцейські повідомили підозру затриманому за повторний грабіж у воєнний час. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває під контролем Малиновської прокуратури.

Нагадаємо, в Києві колишній касир АТ "Райффайзен Банк" викрав 400 тисяч доларів США, приховавши пакунки з готівкою під столом, а згодом — у рюкзаку. Також ми писали, що чоловік попросив знайомого позичити телефон, щоб подзвонити, і втік з ним геть.