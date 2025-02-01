В Одессе задержали рецидивиста, который ограбил женщину

Полицейская берет отпечатки пальцев у грабителя. Фото: Нацполиция

Одесские полицейские задержали 19-летнего рецидивиста, который ограбил женщину. Злоумышленник вырвал телефон из рук 44-летней пассажирки в маршрутке.

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

В Одессе юноша ограбил женщину

Происшествие произошло в Хаджибейском районе Одессы. Злоумышленник вырвал телефон из рук пассажирки во время остановки транспортного средства, после чего скрылся с места происшествия. Стоимость украденного гаджета оценивается в 10 тысяч гривен.

Оперативники выяснили, что правонарушитель — 19-летний рецидивист, ранее судимый за аналогичное преступление. Он продал телефон соседу за 1700 гривен. Телефон изъяли, его вернут владелице после проведения всех необходимых следственных действий.

Какое наказание за ограбление

Полицейские сообщили подозрение задержанному за повторный грабеж в военное время. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается под контролем Малиновской прокуратуры.

Напомним, в Киеве бывший кассир АО "Райффайзен Банк" похитил 400 тысяч долларов США, скрыв пакеты с наличными под столом, а впоследствии — в рюкзаке. Также мы писали, что мужчина попросил знакомого одолжить телефон, чтобы позвонить, и убежал с ним прочь.