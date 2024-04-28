Прогноз погоди в Одесі сьогодні, 28 квітня

Жінка гуляє містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 15 квітня, буде похмурою та теплою. Температура повітря становитиме +23 °С вдень і +16 °С вночі. Морська вода — +10...+14 °С. Загалом в регіоні погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер вдень південно-східний до 5,6 м/с.

Температура вночі +11...+14 °C, вдень +19...+24 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6...+11 °C, вдень +19...+24 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 28 квітня

Східні області, зокрема Дніпропетровська, Запорізька і Херсонська, очікують короткочасні дощі та грози. У інших частинах України опадів не передбачається. Вітер буде дмухати північно-східним напрямком, у західних областях — південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі в Україні становитиме +3...+8 °C тепла, трохи тепліше буде на півдні та сході країни — +9...+14 °C. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +16...+21 °C по всій території, а в східних областях повітря прогріється до +25 °C.

У горах, зокрема в Карпатах, вночі очікується температура повітря від 0 до +5 °C, а вдень вона підніметься до +10...+15 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.