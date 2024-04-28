Прогноз погоды в Одессе сегодня, 28 апреля.

Женщина гуляет по городу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 15 апреля, будет пасмурной и теплой. Температура воздуха будет составлять +23 °С днем и +16 °С ночью. Морская вода — +10 ... +14 °С. В регионе погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер днем юго-восточный до 5,6 м/с.

Температура ночью +11...+14 °C, днем +19...+21 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6...+11 °C, днем +19...+24 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 28 апреля

Восточные области, в частности, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская, ожидают кратковременные дожди и грозы. В других частях Украины осадки не предполагаются. Ветер будет дуть северо-восточным направлением, в западных областях — юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Украине будет составлять +3...+8 °C тепла, немного теплее будет на юге и востоке страны — +9...+14 °C. В течение дня столбики термометров поднимутся до +16...+21 °C по всей территории, а в восточных областях воздух прогреется до +25 °C.

В горах, в частности, в Карпатах, ночью ожидается температура воздуха от 0 до +5 °C, а днем она поднимется до +10...+15 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.