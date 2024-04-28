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Пасмурно, но тепло — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

28 апреля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе сегодня, 28 апреля.
Женщина гуляет по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 15 апреля, будет пасмурной и теплой. Температура воздуха будет составлять +23 °С днем и +16 °С ночью. Морская вода — +10 ... +14 °С. В регионе погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер днем юго-восточный до 5,6 м/с.
  • Температура ночью +11...+14 °C, днем +19...+21 °C.
Прогноз погоды в Одессе сегодня, 28 апреля. Фото: скриншот
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6...+11 °C, днем +19...+24 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одесской области на сегодня, 28 апреля.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 28 апреля

Восточные области, в частности, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская, ожидают кратковременные дожди и грозы. В других частях Украины осадки не предполагаются. Ветер будет дуть северо-восточным направлением, в западных областях — юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Украине будет составлять +3...+8 °C тепла, немного теплее будет на юге и востоке страны — +9...+14 °C. В течение дня столбики термометров поднимутся до +16...+21 °C по всей территории, а в восточных областях воздух прогреется до +25 °C.

В горах, в частности, в Карпатах, ночью ожидается температура воздуха от 0 до +5 °C, а днем она поднимется до +10...+15 °C.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 28 апреля.
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.

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Одесса
Одесская область
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