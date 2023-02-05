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Похмуро та без опадів: якою буде погода в Одесі в неділю

5 лютого 2023 07:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Сьогодні, 5 лютого Одеса буде похмурою, але без опадів
Хмарна погода триматиметься весь день
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Сьогодні, 5 лютого, Одесу не порадує сонячна погода, зате синоптики обіцяють без істотних опадів. Також треба бути готовим до вітру — в повітрі відчуватиметься морозець. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі 

В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Подекуди невеликий сніг. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 метрів за секунду, місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура вночі 3-8°С, удень 0-5 градусів морозу.

 Прогноз погоди в Одеській області

Маже ідентична ситуація спостерігатиметься й по всьому Одеському регіоні. Більш південніше від одеси буде трохи тепліше — температура вночі 0-5°С морозу, вдень 3-8°С тепла.На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

 Погода в Україні

"Десь випадає сніг, переважно невеликий, у західних областях до помірного. У центральних областях, на південному сході без істотних опадів. Вітер в Україні північного та північно-східного напрямів помірний, через протистояння атмосферних антиподів може бути поривчастим, сильним поривам", — сказала синоптикиня Наталія Діденко.

В середньому, температура повітря вночі становитиме -6...-12°С, а вдень -2...-5°С.

Народний прогноз погоди

Цього дня, 5 лютого, вшановується пам'ять святого Агафангела. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Якщо під час морозу вона залишає гніздо і спускається з дерева, це означає, що слід чекати відлиги. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Нагадаємо, на біостанції у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться усередині березня. Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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