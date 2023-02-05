Сегодня, 5 февраля Одесса будет пасмурной, но без осадков

Пасмурно и без осадков: какой будет погода в Одессе в воскресенье
Сегодня, 5 февраля, Одессу не порадует солнечная погода, зато синоптики обещают без существенных осадков. Также нужно быть готовым к ветру — в воздухе будет ощущаться морозец.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В Одессе будет облачная погода. Без осадков. Временами небольшой снег. Местами гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 3-8°С, днем 0-5 градусов мороза.
Прогноз погоды в Одесской области
Почти идентичная ситуация будет наблюдаться и по всему Одесскому региону. Южнее одессы будет немного теплее — температура ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
"Где-то выпадает снег, преимущественно небольшой, в западных областях до умеренного. В центральных областях, на юго-востоке без существенных осадков. Ветер в Украине северного и северо-восточного направлений умеренный, из-за противостояния атмосферных антиподов может быть порывистым, сильным порывам", — сказала синоптик Наталья Диденко.
В среднем температура воздуха ночью составит -6...-12°С, а днем -2...-5°С.
Народный прогноз погоды
В этот день, 5 февраля, почитается память святого Агафангела. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то будет идти дождь. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, значит, следует ожидать оттепели. Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то будет дождь.
Напомним, на биостанции в поселке Гайдары Харьковской области сурок Тимко спрогнозировал, что весна этого года начнется внутри марта. Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.