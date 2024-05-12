Похмуро та холодно — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра
Погода в Одесі завтра, 13 травня, буде похмурою. Опадів не передбачається, але в цілому очікується прохолодний та день. Температура повітря не підійматиметься вище +16 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +8 °C. Вітер північний, 7 м/с.
Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +8 °C. Вітер північний, 6 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +12 °C. Вітер північний, 7 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +12 °C. Вітер північний, 7 м/с.
Схід сонця: 13 травня сонце зійде о 05:25.
Захід сонця:13 травня сонце заходитиме о 20:21.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 35 хвилин.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +4...+9 °C, на півночі на поверхні ґрунту заморозок 0...+2°C, вдень +13...+18 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні на 13 травня
У понеділок, 13 травня, по всій території України відчутно похолодає. Вночі без істотних опадів. Вдень у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °С.
Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.
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