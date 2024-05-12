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Похмуро та холодно — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра

12 травня 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Похмуро та холодно — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра
Жінки гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі завтра, 13 травня, буде похмурою. Опадів не передбачається, але в цілому очікується прохолодний та день. Температура повітря не підійматиметься вище +16 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +8 °C. Вітер північний, 7 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +8 °C. Вітер північний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +12 °C.  Вітер північний, 7 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +12 °C. Вітер північний, 7 м/с.

Схід сонця: 13 травня сонце зійде о 05:25.
Захід сонця:13 травня сонце заходитиме о 20:21.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 35 хвилин.

Похмуро та холодно — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +4...+9 °C, на півночі на поверхні ґрунту заморозок 0...+2°C, вдень +13...+18 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Похмуро та холодно — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 13 травня

У понеділок, 13 травня, по всій території України відчутно похолодає. Вночі без істотних опадів. Вдень у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °С.

Похмуро та холодно — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 3
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С. 

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Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
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