Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пасмурно и холодно — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра arrow

Пасмурно и холодно — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра

12 мая 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Пасмурно и холодно — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра
Женщины гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе завтра, 13 мая, будет пасмурной. Осадков не предполагается, но в целом ожидается прохладный день. Температура воздуха не будет подниматься выше +16 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +8 °C. Ветер северный, 7-10 м/с.

Утром ожидается ясная погода, без осадков. Температура будет составлять +8 °C. Ветер северный, 6-10 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура составляет +12 °C. Ветер северный, 7-10 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +12 °C. Ветер северный, 7-10 м/с.

Восход: 13 мая солнце взойдет в 05:25.
Заход: 13 мая солнце будет заходить в 20:21.
Продолжительность светового дня: 14 часов и 56 минут.

Пасмурно и холодно — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +4...+9 °C, на севере на поверхности почвы заморозок 0...+2 °C, днем +13...+18 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Пасмурно и холодно — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 13 мая

В понедельник, 13 мая, по всей территории Украины ощутимо похолодает. Ночью без существенных осадков. Днем в большинстве областей, кроме западной части, пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3...0 °С. Днем воздух прогреется до +11…+16 °С.

Пасмурно и холодно — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра - фото 3
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

погода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина