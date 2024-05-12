Пасмурно и холодно — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра
Погода в Одессе завтра, 13 мая, будет пасмурной. Осадков не предполагается, но в целом ожидается прохладный день. Температура воздуха не будет подниматься выше +16 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +8 °C. Ветер северный, 7-10 м/с.
Утром ожидается ясная погода, без осадков. Температура будет составлять +8 °C. Ветер северный, 6-10 м/с.
День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура составляет +12 °C. Ветер северный, 7-10 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +12 °C. Ветер северный, 7-10 м/с.
Восход: 13 мая солнце взойдет в 05:25.
Заход: 13 мая солнце будет заходить в 20:21.
Продолжительность светового дня: 14 часов и 56 минут.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +4...+9 °C, на севере на поверхности почвы заморозок 0...+2 °C, днем +13...+18 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине на 13 мая
В понедельник, 13 мая, по всей территории Украины ощутимо похолодает. Ночью без существенных осадков. Днем в большинстве областей, кроме западной части, пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3...0 °С. Днем воздух прогреется до +11…+16 °С.
Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.
Читайте Новини.LIVE!