Чоловік йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 27 травня, буде похмурою. Вдень та вночі очікуються короткочасні дощі. Та попри опади, температура повітря підійметься до +22 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, а саме у таких містах: Ізмаїл, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі дощитиме. Температура становитиме +15 °C. Вітер північний, 7 м/с.

Ранок: зранку очікується без опадів. Температура становитиме +16 °C. Вітер північний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься тепла погода. Температура становитиме +20 °C. Вітер північний, 7 м/с.

Вечір: на вечір передбачаються опади. Температура повітря буде +18 °C. Вітер північний, 7 м/с.

Схід сонця — 05:10

Захід сонця — 20:37.

Тривалість світлового дня: 15 годин і 26 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +11...+16 °C, вдень +19...+24 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 27 травня

У понеділок, 27 травня, у південних областях та у Криму, вдень також місцями у західній частині та на крайній півночі очікуються невеликі короткочасні дощі, в окремих районах із грозами. Вітер східної чверті, 7 – 12 м/с, у південних областях та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +24…+29 °С, на півдні +20…+25 °С.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °С.