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Пасмурно и мокро — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра

26 мая 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе завтра, 27 мая
Человек идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе завтра, 27 мая, будет пасмурной. Днем и ночью ожидаются кратковременные дожди. Но, несмотря на осадки, температура воздуха поднимется до +22 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Ночь: ночью в Одессе пройдет дождь. Температура составляет +15 °C. Ветер северный, 7-10 м/с.

Утро ожидается без осадков. Температура будет составлять +16 °C. Ветер северный, 6-10 м/с.

День: днем в Одессе будет теплая погода. Температура составляет +20 °C. Ветер северный, 7-10 м/с.

Вечер: к вечеру предполагаются осадки. Температура воздуха составит +18 °C. Ветер северный, 7-10 м/с.

Восход  05:10
Закат — 20:37.
Продолжительность светового дня: 15 часов и 26 минут.

Пасмурно и мокро — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +11...+16 °C, днем +19...+24 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Пасмурно и мокро — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 27 мая

В понедельник, 27 мая, в южных областях и Крыму, днем также местами в западной части и на крайнем севере ожидаются небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер восточной четверти, 7-12 м/с, в южных областях и в Приазовье днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет +11…+16 °С, днем +24…+29 °С, на юге +20…+25 °С.

Пасмурно и мокро — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра - фото 3
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, что синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19…+23 °С.

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Одесская ОГА
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