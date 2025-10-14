Відео
Головна Одеса Похолодання прийшло на Одещину — якою погода буде сьогодні

Похолодання прийшло на Одещину — якою погода буде сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 05:46
Холодна погода в Одесі 14 жовтня: температура до +3 °C та відсутність опадів
Люди гуляють по Приморському бульвару в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода сьогодні, 14 жовтня, погода в Одесі буде досить холодною. В області температура місцями впаде до +3 °C. Однак опадів в регіоні не очікують. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+8°C, удень — +12…+14°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до  +3…+8 °C, вдень підніметься до +10…+15 °C. На автошляхах Одещини видимість добра.

Погода на Одещині: що буде сьогодні
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні сьогодні. Також ми писали, що на Харківщині очікуються заморозки.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
