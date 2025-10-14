Холодна погода в Одесі 14 жовтня: температура до +3 °C та відсутність опадів

Люди гуляють по Приморському бульвару в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода сьогодні, 14 жовтня, погода в Одесі буде досить холодною. В області температура місцями впаде до +3 °C. Однак опадів в регіоні не очікують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+8°C, удень — +12…+14°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до +3…+8 °C, вдень підніметься до +10…+15 °C. На автошляхах Одещини видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

