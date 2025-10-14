Холодная погода в Одессе 14 октября: температура до +3 °C и отсутствие осадков

Люди гуляют по Приморскому бульвару в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода сегодня, 14 октября, погода в Одессе будет достаточно холодной. В области температура местами упадет до +3 °C. Однако осадков в регионе не ожидают.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+8°C, днем — +12...+14°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, без осадков. Ночью температура упадет до +3...+8 °C, днем поднимется до +10...+15 °C. На автодорогах Одесской области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

