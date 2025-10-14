Видео
Главная Одесса Похолодание пришло на Одесчину — какой погода будет сегодня

Похолодание пришло на Одесчину — какой погода будет сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 05:46
Холодная погода в Одессе 14 октября: температура до +3 °C и отсутствие осадков
Люди гуляют по Приморскому бульвару в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода сегодня, 14 октября, погода в Одессе будет достаточно холодной. В области температура местами упадет до +3 °C. Однако осадков в регионе не ожидают.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+8°C, днем — +12...+14°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, без осадков. Ночью температура упадет до +3...+8 °C, днем поднимется до +10...+15 °C. На автодорогах Одесской области видимость хорошая.

Погода на Одещині: що буде сьогодні
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали, что синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине сегодня. Также мы писали, что на Харьковщине ожидаются заморозки.

