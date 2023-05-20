Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 травня

Чоловіки грають в шахи. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 травня на Одещині очікується покращення погодних умов. Синоптики прогнозують, що день буде досить теплий й температура повітря прогріється до +25 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.

Температура морської води 17-18°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 79%.

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Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С.

На автошляхах області видимість добра.

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