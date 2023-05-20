Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 травня

Покращення погоди: чого очікувати одеситам сьогодні
20 травня 2023 06:45
Чоловіки грають в шахи. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 20 травня на Одещині очікується покращення погодних умов. Синоптики прогнозують, що день буде досить теплий й температура повітря прогріється до +25 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.
- Температура морської води 17-18°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 79%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
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