Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 мая.

Мужчины играют в шахматы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 мая, в Одесской области ожидается улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют, что день будет достаточно теплым и температура воздуха прогреется до +25 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 17–18°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 79%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

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Синоптики обнародовали прогноз погодных условий по Украине. На выходных ожидается переменная облачность. Кое-где будет дождь, возможны даже грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.