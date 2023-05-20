Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 мая.

Улучшение погоды: чего ожидать одесситам сегодня
20 мая 2023 06:45
Мужчины играют в шахматы. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 20 мая, в Одесской области ожидается улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют, что день будет достаточно теплым и температура воздуха прогреется до +25 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 17–18°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 79%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С.
- На автодорогах области видимость добра.
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Синоптики обнародовали прогноз погодных условий по Украине. На выходных ожидается переменная облачность. Кое-где будет дождь, возможны даже грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.