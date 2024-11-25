Затори та черги на трасі Одеса-Рені: 25 листопада, ранок

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

У понеділок вранці, 25 листопада, на трасі Одеса-Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились незначні затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також спостерігаються черги на перетин кордону.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на кордоні з Молдовою

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" є затори у районі Хлібодарського, у Маяках і найбільші у Нижньодністровському національному парку. Остання ділянка позначена на карті червоним кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черги незначні.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На дорозі до сусіднього пункту пропуску "Старокозаче-Тудора" заторів майже немає.

Затори на кордоні з Румунією

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Орлівки та Рені. За даними картографічного сервісу, подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години та дві хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, хто із студентів має право виїжджати за кордон. Також стало відомо, чи можуть залишати Україну спортсмени.