Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени: 25 ноября, утро

Поторопитесь с выездом — на трассе Одесса-Рени образуются пробки
В понедельник утром, 25 ноября, на трассе Одесса-Рени в сторону границ Молдовы и Румынии образовались незначительные пробки. На контрольно-пропускных пунктах Одесской области также наблюдаются очереди на пересечение границы.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на границе с Молдовой
В сторону пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" есть пробки в районе Хлебодарского, в Маяках и самые большие в Нижнеднестровском национальном парке. Последний участок отмечен на карте красным цветом. На самом автомобильном пункте пропуска очереди незначительны.
На дороге в соседний пункт пропуска "Староказачье-Тудор" пробок почти нет.
Пробки на границе с Румынией
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Орловки и Рени. По данным картографического сервиса, путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа и две минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.
Напомним, ранее мы сообщали, кто из студентов имеет право выезжать за границу. Также стало известно, могут ли покидать Украину спортсмены.
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