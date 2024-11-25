Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени: 25 ноября, утро

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В понедельник утром, 25 ноября, на трассе Одесса-Рени в сторону границ Молдовы и Румынии образовались незначительные пробки. На контрольно-пропускных пунктах Одесской области также наблюдаются очереди на пересечение границы.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на границе с Молдовой

В сторону пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" есть пробки в районе Хлебодарского, в Маяках и самые большие в Нижнеднестровском национальном парке. Последний участок отмечен на карте красным цветом. На самом автомобильном пункте пропуска очереди незначительны.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

На дороге в соседний пункт пропуска "Староказачье-Тудор" пробок почти нет.

Пробки на границе с Румынией

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Орловки и Рени. По данным картографического сервиса, путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа и две минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы сообщали, кто из студентов имеет право выезжать за границу. Также стало известно, могут ли покидать Украину спортсмены.