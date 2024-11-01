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Покваптеся з виїздом — затори на трасі Одеса — Рені

1 листопада 2024 18:08
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги на кордоні з Молдовою 1 листопада
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю ввечері, 1 листопада, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори. На деяких ділянках рух у напрямку кордонів з Молдовою та Румунією суттєво ускладнений. Поблизу деяких пунктів пропуску зафіксовані скупчення автівок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса — Рені

Найбільші скупчення авто спостерігаються у Великому Дальнику, Маяках і перед контрольно-пропускним пунктом на території Нижньодністровського національного парку. Черга перевищує декілька кілометрів, значно уповільнюючи трафік. Траса позначена червоним кольором, що вказує на сильні затримки. Крім того, невеликий затор перед самим молдовським кордоном.

КПП Паланка
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

КПП "Старокозаче — Тудора" та "Орлівка"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" рух також ускладнений, тут утворилися затори, через які траса забарвлена помаранчевим кольором на картах. Також затримка спостерігається в Орлівці — черга утворилася перед поромною переправою до Румунії. 

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот
КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ситуація на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На іншому контрольно-пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" великих черг не спостерігається. Затор утворився лише на в'їзді до самого місті Рені.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, які документи потрібні для виїзду за кордон чоловікові, якого зняли з військового обліку. Також 10 листопада 2024 року у країнах ЄС почнуть діяти нові правила перетину кордону. Впроваджується нова IT-система замість штампів у паспорті.

затори Одеса черги на кордоні Одеська область кордон авто

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