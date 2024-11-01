Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди на границе с Молдовой 1 ноября

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В пятницу вечером, 1 ноября, на трассе Одесса – Рени наблюдаются пробки. На некоторых участках движение в направлении границ с Молдовой и Румынией существенно затруднено. Вблизи некоторых пунктов пропуска зафиксированы скопления автомобилей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса — Рени

Самые большие скопления авто наблюдаются в Большом Дальнике, Маяках и перед контрольно-пропускным пунктом на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь превышает несколько километров, значительно замедляя трафик. Трасса отмечена красным цветом, что указывает на сильные задержки. Кроме того, небольшая пробка перед самой молдавской границей.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

КПП "Староказачье — Тудора" и "Орловка"

На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" движение также затруднено, здесь образовались пробки, из-за которых трасса окрашена оранжевым цветом на картах. Также задержка наблюдается в Орловке — очередь образовалась перед паромной переправой в Румынию.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Ситуация на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На другом контрольно-пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" больших очередей не наблюдается. Пробка образовалась только на въезде в самый город Рени.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

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