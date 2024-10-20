Акції в Одесі на підтримку військовополонених тривають

Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відбулася чергова акція на підтримку військовополонених захисників. Родичі, військові та небайдужі містяни зібралися, щоб нагадати про долю тих, хто досі перебуває в полоні. Захід традиційно розпочався хвилиною мовчання та виконанням гімну.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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У центрі міста на Дерибасівській сьогодні знову зібралися десятки людей — родичі, волонтери та небайдужі містяни. Люди тримали власноруч виготовлені плакати, на яких написані гасла: "В полоні живі заздрять мертвим", "Будь голосом тих, хто був тобі щитом", "AZOV не вдома" та "Поверніть героїв живими".

Хлопці зі стягом бригади в руках. Фото: Новини.LIVE

Дівчата з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Люди на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Серед людей, які зібралися в центрі міста і Олена. Її чоловік уже 30 місяців перебуває в полоні.

"Я дружина військового моряка. Чоловік служив на пошуково-рятувальному судні "Донбас". Він був захисником Маріуполя, і ми всі чекаємо на його повернення. Весь цей час з ним не спілкувалася, та звільнені солдати кажуть, що бачили його у полоні", — ділиться Олена.

Олена чекає чоловіка. Фото: Новини.LIVE

Дівчинка чекає повернення тата. Фото: Новини.LIVE

Дівчата з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Не будь байдужим

Організатори закликали одеситів не бути байдужими та приєднуватися до подібних заходів, адже кожен голос, кожна акція і кожен донат наближають перемогу та повернення героїв додому.

"Кожен з нас може зробити свій внесок. Не можна забувати про наших захисників, поки вони не повернуться додому. Будь-яка допомога, навіть найменша, важлива", — каже Катерина, одна із організаторок акції.

Акція в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Люди на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одесити чекають рідних з полону. Фото: Новини.LIVE

Полонені повертаються

В ході акції стало відомо, що додому під час останнього обміну повернувся один із захисників Одещини. Про це розповіла організаторка заходу Анна Пажера. Жінка привітала матір захисника, але й нагадала, що сотні тисяч людей продовжують чекати на повернення своїх близьких.

"Так, під час останнього обміну повернувся син пані Ірини, вона з нами виходила на акції. Ми знаємо, як сильно вона боролася. Але інші хлопці ще залишаються в полоні, тому ми виходимо і боремось за них, як вони боролися за нас", — сказала Анна.

Організаторка акції Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Мати з дитиною під час акції. Фото: Новини.LIVE

Дівчата з плакатами в руках під час акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві сьогодні теж люди вийшли на вулиці міста, аби нагадати про потребу обмінів. Також в п'ятницю координаційний штаб з питань поводження з полоненими здійснив 58-й обмін військовополоненими. Додому вдалось повернути ще 95 українських захисників, серед яких журналіст, активіст і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.