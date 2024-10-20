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Акция в поддержку военнопленных в Одессе — фоторепортаж

20 октября 2024 17:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Акции в Одессе в поддержку военнопленных продолжаются
Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе прошла очередная акция в поддержку военнопленных защитников. Родственники, военные и неравнодушные горожане собрались, чтобы напомнить о судьбе тех, кто до сих пор находится в плену. Мероприятие традиционно началось минутой молчания и исполнением гимна.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акции в Одессе

В центре города на Дерибасовской сегодня снова собрались десятки людей - родственники, волонтеры и неравнодушные горожане. Люди держали собственноручно изготовленные плакаты, на которых написаны лозунги: "В плену живые завидуют мертвым", "Будь голосом тех, кто был тебе щитом", "AZOV не дома" и "Верните героев живыми".

  • Акция в Одессе
    Ребята с флагом бригады в руках. Фото: Новини.LIVE
  • Акция Одесса
    Девушка с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
  • Плен убивает
    Люди на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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Среди собравшихся в центре города и Елена. Ее муж уже 30 месяцев находится в плену.

"Я жена военного моряка. Муж служил на поисково-спасательном судне "Донбасс". Он был защитником Мариуполя, и мы все ждем его возвращения. Все это время с ним не общалась, но уволенные солдаты говорят, что видели его в плену", — делится Елена.

Плен убивает каждый день акции - в Одессе продолжаются акции в поддержку "Азов" - фото 1
Елена ждет мужчину. Фото: Новини.LIVE
Плен убивает каждый день акции - в Одессе продолжаются акции в поддержку "Азов" - фото 2
Девочка ждет возвращения папы. Фото: Новини.LIVE
Плен убивает каждый день акции - в Одессе продолжаются акции в поддержку "Азов" - фото 3
Девушки с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Не будь равнодушным

Организаторы призвали одесситов не быть безразличными и присоединяться к подобным мероприятиям, ведь каждый голос, каждая акция и каждый донат приближают победу и возвращение героев домой.

"Каждый из нас может внести свой вклад. Нельзя забывать о наших защитниках, пока они не вернутся домой. Любая помощь, даже самая маленькая, важна", — говорит Екатерина, одна из организаторов акции.

Плен убивает каждый день акции - в Одессе продолжаются акции в поддержку "Азов" - фото 7
Акция в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Плен убивает каждый день акции - в Одессе продолжаются акции в поддержку "Азов" - фото 8
Люди на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Плен убивает каждый день акции - в Одессе продолжаются акции в поддержку "Азов" - фото 9
Одесситы ждут родных из плена. Фото: Новини.LIVE

Пленные возвращаются

В ходе акции стало известно, что домой во время последнего обмена вернулся один из защитников Одесчины. Об этом рассказала организатор мероприятия, Анна Пажера. Женщина поздравила мать защитника, но и напомнила все, что сотни тысяч людей продолжают ждать возвращения своих близких.

"Так во время последнего обмена вернулся сын Ирины, она с нами выходила на акции. Мы знаем как сильно она боролась. Но другие ребята еще остаются в плену, поэтому мы выходим и боремся за них, как они боролись за нас", — сказала Анна.

Плен убивает каждый день акции - в Одессе продолжаются акции в поддержку "Азов" - фото 10
Организатор акции Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE
Плен убивает каждый день акции - в Одессе продолжаются акции в поддержку "Азов" - фото 10
Мать с ребенком во время акции. Фото: Новини.LIVE
Плен убивает каждый день акции - в Одессе продолжаются акции в поддержку "Азов" - фото 11
Девушки с плакатами в руках во время акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве сегодня тоже люди вышли на улицы города, чтобы напомнить о необходимости обменов. Также в пятницу координационный штаб по вопросам обращения с пленными совершил 58-й обмен военнопленными. Домой удалось вернуть еще 95 украинских защитников, среди которых журналист, активист и соучредитель Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич.

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17:46 Акция в поддержку военнопленных в Одессе — фоторепортаж

17:37 В Украине будут наказывать пользователей соцсетей, которые сообщают о местах раздачи повесток

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

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17:17 В Газе заявили о 73 погибших в результате удара со стороны Израиля, — BBC

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