Акции в Одессе в поддержку военнопленных продолжаются

Акция в поддержку военнопленных в Одессе — фоторепортаж
В Одессе прошла очередная акция в поддержку военнопленных защитников. Родственники, военные и неравнодушные горожане собрались, чтобы напомнить о судьбе тех, кто до сих пор находится в плену. Мероприятие традиционно началось минутой молчания и исполнением гимна.
Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акции в Одессе
В центре города на Дерибасовской сегодня снова собрались десятки людей - родственники, волонтеры и неравнодушные горожане. Люди держали собственноручно изготовленные плакаты, на которых написаны лозунги: "В плену живые завидуют мертвым", "Будь голосом тех, кто был тебе щитом", "AZOV не дома" и "Верните героев живыми".
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Ребята с флагом бригады в руках. Фото: Новини.LIVE
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Девушка с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
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Люди на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Среди собравшихся в центре города и Елена. Ее муж уже 30 месяцев находится в плену.
"Я жена военного моряка. Муж служил на поисково-спасательном судне "Донбасс". Он был защитником Мариуполя, и мы все ждем его возвращения. Все это время с ним не общалась, но уволенные солдаты говорят, что видели его в плену", — делится Елена.
Не будь равнодушным
Организаторы призвали одесситов не быть безразличными и присоединяться к подобным мероприятиям, ведь каждый голос, каждая акция и каждый донат приближают победу и возвращение героев домой.
"Каждый из нас может внести свой вклад. Нельзя забывать о наших защитниках, пока они не вернутся домой. Любая помощь, даже самая маленькая, важна", — говорит Екатерина, одна из организаторов акции.
Пленные возвращаются
В ходе акции стало известно, что домой во время последнего обмена вернулся один из защитников Одесчины. Об этом рассказала организатор мероприятия, Анна Пажера. Женщина поздравила мать защитника, но и напомнила все, что сотни тысяч людей продолжают ждать возвращения своих близких.
"Так во время последнего обмена вернулся сын Ирины, она с нами выходила на акции. Мы знаем как сильно она боролась. Но другие ребята еще остаются в плену, поэтому мы выходим и боремся за них, как они боролись за нас", — сказала Анна.
Напомним, в Киеве сегодня тоже люди вышли на улицы города, чтобы напомнить о необходимости обменов. Также в пятницу координационный штаб по вопросам обращения с пленными совершил 58-й обмен военнопленными. Домой удалось вернуть еще 95 украинских защитников, среди которых журналист, активист и соучредитель Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич.
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