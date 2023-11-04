Помаранчевий рівень небезпеки – синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра

Дівчина йде містом. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 5 листопада, в Одесі та області синоптики прогнозують переважно ясну погоду без істотних опадів. Вітер південний, від 9 до 14 м/с вдень, вночі пориви до 25 м/с. У зв’язку з цим в місті оголошено помаранчевий рівень небезпеки у першій половині ночі. Температура вночі +11…16 °C, вдень +18 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Зранку небо буде ясним, без хмар. Температура становитиме +13…+17 °C. Вітер південний — до 4 м/с.

День: Очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Температура становитиме близько +17...+18 °C. Вітер південний — 6,7 м/с.

Вечір: На вечір синоптики прогнозують теж теплу погоду. Небо проясниться. Температура повітря знизиться до +17 °C. Вітер південний — до 7,6 м/с. Вночі пориви відру до 25 м/с.

У неділю найнижча температура буде +12 °C між 6:00 і 7:00, найвища - +18 °C між 14:00 – 15:00.

Схід сонця: 5 листопада сонце зійде о 06:44.

Захід сонця: 5 листопада сонце заходитиме о 16:37.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 53 хвилини.

Прогноз погоди в Україні

Погода в Україні у суботу, 4 листопада, буде похмурою та дощовою. Крім того, синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вдень + 15 °С, однак вночі температура суттєво знизиться. По всій Україні оголосили штормове попередження.

Нпагадаємо, на більшій частині території України завтра, 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.