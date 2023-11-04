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Оранжевый уровень опасности – синоптики дали прогноз погоды на завтра.

4 ноября 2023 16:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Оранжевый уровень опасности – синоптики дали прогноз погоды на завтра.
Девушка идет по городу. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 5 ноября, в Одессе и области синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, без существенных осадков. Ветер южный, от 9 до 14 м/с днем, ночью порывы до 25 м/с. В связи с этим в городе объявлен оранжевый уровень опасности в первой половине ночи. Температура ночью +11…16°C, днем +18°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Утро небо будет ясным, без существенных облаков. Температура составит +13…+17 °C. Ветер южный - до 4 м/с.

День: Ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура составит около +17...+18°C. Ветер южный - 6,7 м/с.

Вечер: На вечер синоптики прогнозируют тоже теплую погоду. Небо прояснится. Температура воздуха снизится до +17 °C. Ветер южный - до 7,6 м/с. Ночью порывы ведра до 25 м/с.

В воскресенье самая низкая температура будет +12 °C между 6:00 и 7:00, самая высокая - +18 °C между 14:00 – 15:00.

Восход солнца: 5 ноября солнце взойдет в 06:44.
Заход: 5 ноября солнце будет заходить в 16:37.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 53 минуты.

Прогноз погоды в Украине

Погода в Украине в субботу, 4 ноября, будет пасмурной и дождливой. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с. Столбики термометров покажут днем +15 °С, однако ночью температура существенно снизится. По всей Украине объявили штормовое предупреждение.

Напомним, на большей части территории Украины завтра, 5 ноября, ожидаются дожди. Синоптики объявили первый уровень угрозы.

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