Помер видатний одеський письменник Валерій Ісаакович Хаїт

Валерій Хаїт. Фото: Всесвітній клуб одеситів

У суботу, 1 лютого 2025 року, на 85-му році життя пішов із життя видатний одесит Валерій Ісаакович Хаїт. Він був відомим письменником, журналістом, драматургом та телеведучим, а також віцепрезидентом Всесвітнього клубу одеситів.

Про це у Facebook повідомляє "Всесвітній клуб одеситів".

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За час своєї кар'єри гуморист мав багато досягнень. Зокрема, він був:

капітаном легендарної збірної команди КВК Одеси (1966–1971);

керівником одеських команд-чемпіонів КВК 1972 року (збірна Одеси під прапором Інституту народного господарства) та 1987 року (Перша команда джентльменів ОДУ);

одним із засновників одеської Гуморини (1972);

лауреатом премії "Золотий Остап" у номінації "Найсмішніше друковане видання" як редактором журналу "Фонтан" (2006);

автором книг ліричних віршів та прози, зокрема есе та спогадів "Книга читача" (2009);

упорядником томів "Одеський гумор" у "Антології сатири та гумору Росії XX століття" (2004), "Великий фонтан одеського гумору" (2009), "Одеський гумор. XXI століття" (2015) та "Велика книга одеського гумору" (2016);

ініціатором та редактором літературного проєкту "Книги Маріанни Гончарової" (20 книг, загальний тираж понад 100 тис. екземплярів);

автором ідеї та координатором проєкту встановлення в Одесі пам'ятника Ісааку Бабелю (відкритий 4 вересня 2011 року);

одеським представником руху "Громадянська дипломатія";

ініціатором заснування Одеської міжнародної літературної премії імені Ісаака Бабеля (з 2017 року);

головним редактором одеського гумористичного журналу "Фонтан" (з 1997 року);

віцепрезидентом Всесвітнього клубу одеситів (з 1990 року).

Про час та місце прощання з Валерієм Хаїтом буде повідомлено додатково пізніше.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 31 січня, минуло 7 років з дня смерті першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

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