Умер выдающийся одесский писатель Валерий Исаакович Хаит

Валерий Хаит. Фото: Всемирный клуб одесситов

В субботу, 1 февраля 2025 года, на 85-м году жизни ушел из жизни выдающийся одессит Валерий Исаакович Хаит. Он был известным писателем, журналистом, драматургом и телеведущим, а также вице-президентом Всемирного клуба одесситов.

Об этом в Facebook сообщает "Всемирный клуб одесситов".

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За время своей карьеры юморист имел много достижений. В частности, он был:

капитаном легендарной сборной команды КВН Одессы (1966-1971);

руководителем одесских команд-чемпионов КВН 1972 года (сборная Одессы под флагом Института народного хозяйства) и 1987 года (Первая команда джентльменов ОГУ);

одним из основателей одесской Юморины (1972);

лауреатом премии "Золотой Остап" в номинации "Самое смешное печатное издание" как редактором журнала "Фонтан" (2006);

автором книг лирических стихов и прозы, в частности эссе и воспоминаний "Книга читателя" (2009);

составителем томов "Одесский юмор" в "Антологии сатиры и юмора России XX века" (2004), "Большой фонтан одесского юмора" (2009), "Одесский юмор. XXI век" (2015) и "Большая книга одесского юмора" (2016);

инициатором и редактором литературного проекта "Книги Марианны Гончаровой" (20 книг, общий тираж более 100 тыс. экземпляров);

автором идеи и координатором проекта установки в Одессе памятника Исааку Бабелю (открыт 4 сентября 2011 года);

одесским представителем движения "Гражданская дипломатия";

инициатором учреждения Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля (с 2017 года);

главным редактором одесского юмористического журнала "Фонтан" (с 1997 года);

вице-президентом Всемирного клуба одесситов (с 1990 года).

О времени и месте прощания с Валерием Хаитом будет сообщено дополнительно позже.

Напомним, что в пятницу, 31 января, прошло 7 лет со дня смерти первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

Также мы писали, что смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость. В частности, в прошлом году было зарегистрировано 495,09 тысячи смертей, а рождаемость составила 176, 78 тысячи.