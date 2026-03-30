Помер український комік Володимир Комаров

Володимир Комаров.

Український комік і актор Володимир Комаров помер 29 березня. Йому було 62 роки. Причиною смерті стала серцева недостатність.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в одеському театрі "Маски".

Смерть Володимира Комарова

"Вчора, 29 березня, пішов за Райдугу Комарик, Вовка, Володимир Комаров. Фантастично талановитий, благословенний Богом, позитивний, добрий, харизматичний, справжній... Серцева недостатність..." — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прощання відбудеться у середу, 1 квітня, у Пантелеймонівському монастирі в Одесі. Час церемонії обіцяють повідомити додатково.

Що відомо про Володимира Комарова

Володимир Комаров народився у 1964 році на Кіровоградщині, однак згодом пов'язав своє життя з Одесою. Він став одним із впізнаваних акторів гумористичного проєкту "Маски", а пізніше створив дует "Одеколон" і музичний гурт "Д-ръ БрМенталь".

Окрім сценічної діяльності, Комаров також знімався у кіно. В останні роки артист відійшов від активних виступів, проводив екскурсії та продовжував займатися творчістю поза сценою.

