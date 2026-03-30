Умер украинский комик Владимир Комаров

Умер украинский комик Владимир Комаров

Дата публикации 30 марта 2026 20:35
Владимир Комаров. Фото: facebook/maskitheater

Украинский комик и актер Владимир Комаров умер 29 марта. Ему было 62 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в одесском театре "Маски".

Смерть Владимира Комарова

"Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, благословенный Богом, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность..." — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание состоится в среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре в Одессе. Время церемонии обещают сообщить дополнительно.

Что известно о Владимире Комарове

Владимир Комаров родился в 1964 году на Кировоградщине, однако впоследствии связал свою жизнь с Одессой. Он стал одним из узнаваемых актеров юмористического проекта "Маски", а позже создал дуэт "Одеколон" и музыкальную группу "Д-ръ БрМенталь".

Кроме сценической деятельности, Комаров также снимался в кино. В последние годы артист отошел от активных выступлений, проводил экскурсии и продолжал заниматься творчеством вне сцены.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
