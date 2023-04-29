Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Помста" за Севастополь: колаборантка Ковітіді закликає до ударів по Одесі arrow

"Помста" за Севастополь: колаборантка Ковітіді закликає до ударів по Одесі

29 квітня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Колаборантка Ковітіді закликає до ударів по Одесі
Ольга Ковітіді. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ексдепутатка Верховної Ради Криму заявила, що за удари по Севастополю треба "помститися" Одесі. Колаборантка обурена, що у тимчасово окупованому місті палає нафтобаза.

Про це написала у своїх соцмережах.

Читайте також:

Ольга Ковітіді перейшла на бік Росії у 2014 році після вторгнення "зелених чоловічків" у Крим. 

"Часу "на повільні танці" у нас більше немає. Те, що відбулося, вимагає жорсткого рішення та дій. Усі нафтоналивні сховища Одеси мають бути знищені. Стратегічне рішення про нейтралізацію Одеси як військової бази України має бути ухвалено", — зазначає сепаратистка Ковітіді. 

Такі заяви вона розповсюдила через пожежу на нафтобазі у Севастополі, яка, на думку окупантів, викликана ударом українського безпілотника.

Пожежа у Севастополі 

У ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА.

Развожаєв повідомив, що площа пожежі становить приблизно 1000 квадратних метрів, і пожежа належить до четвертого класу. Нині на місці події працюють усі необхідні спеціалізовані служби. Дані про постраждалих уточнюються.

Також до ліквідації пожежі залучили навіть потяг. Вогонь нібито локалізували, але гасіння триватиме "багато годин" повідомляє місцева "влада".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB