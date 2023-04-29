Колаборантка Ковітіді закликає до ударів по Одесі

Ольга Ковітіді. Фото: росЗМІ

Ексдепутатка Верховної Ради Криму заявила, що за удари по Севастополю треба "помститися" Одесі. Колаборантка обурена, що у тимчасово окупованому місті палає нафтобаза.

Про це написала у своїх соцмережах.

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"Часу "на повільні танці" у нас більше немає. Те, що відбулося, вимагає жорсткого рішення та дій. Усі нафтоналивні сховища Одеси мають бути знищені. Стратегічне рішення про нейтралізацію Одеси як військової бази України має бути ухвалено", — зазначає сепаратистка Ковітіді.

Такі заяви вона розповсюдила через пожежу на нафтобазі у Севастополі, яка, на думку окупантів, викликана ударом українського безпілотника.

Пожежа у Севастополі

У ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА.

Развожаєв повідомив, що площа пожежі становить приблизно 1000 квадратних метрів, і пожежа належить до четвертого класу. Нині на місці події працюють усі необхідні спеціалізовані служби. Дані про постраждалих уточнюються.

Також до ліквідації пожежі залучили навіть потяг. Вогонь нібито локалізували, але гасіння триватиме "багато годин" повідомляє місцева "влада".