Колаборантка Ковитиди призывает к ударам по Одессе

Ольга Ковитиди. Фото: росСМИ

Эксдепутат Верховной Рады Крыма заявила, что за удары по Севастополю нужно "отомстить" Одессе. Колаборантка возмущена, что во временно оккупированном городе горит нефтебаза.

Об этом сообщила написавшая в своих соцсетях.

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"Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. То, что произошло, требует жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято", — отмечает сепаратистка Ковитиди.

Такие заявления она распространила из-за пожара на нефтебазе в Севастополе, который, по мнению оккупантов, вызван ударом украинского беспилотника.

Пожар в Севастополе

В ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. По словам местных, это произошло вследствие попадания БпЛА.

Развожаев сообщил, что Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров, и пожар относится к четвертому классу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые специализированные службы. Данные о пострадавших уточняются.

Также к ликвидации пожара привлекли даже поезд. Огонь якобы локализовали, но тушение будет продолжаться "много часов" сообщают местные "власти".