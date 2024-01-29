Понад 400 пухнастиків на піклуванні — як працює одеський притулок для тварин під час війни

Руді коти у притулку. Фото: Новини.LIVE

Протягом чотирьох років в Одесі працює притулок для тварин, утриманці якого можуть будь-якої миті опинитися на вулиці. Наразі у прихистку "Джерельце" перебуває понад 400 котів та собак, які чекають на постійних господарів.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, як функціонує притулок у період війни.

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Утриманець притулку. Фото: Новини.LIVE

За словами власниці притулку Ольги, вона щоденно турбується про пухнастиків з допомогою небайдужих людей.

"Через велику кількість тварин завжди найбільша потреба є у кормах. Хоч ми й офіційний притулок, гуманітарку від міста можемо отримати лише раз на рік", — сказала Ольга.

Власниця звіринця Ольга. Фото: Новини.LIVE

Коти на перетримці. Фото: Новини.LIVE

Як утворився притулок

Власниця звіринця зазначає, що спочатку почала брати на перетримку тварин, за якими господарі не поверталися. Так їх ставало все більше, адже совість не дозволяла викинути на вулицю.

"Кожна дитина у мене тут зʼявилася при сумних обставинах, їх кинули. Особливо побільшало тваринок на початку війни, коли люди хаотично їх лишали напризволяще. Тоді в нас було десь по 10 нових улюбленців на день", — каже жінка.

Котики, які мешкають у притулку. Фото: Новини.LIVE

Хвостики, які живуть у "Джерельці". Фото: Новини.LIVE

Пухнасті херсонці зайшли свій будинок в Одесі

Також жінка наголосила, що друга хвиля "напливу" тварин сталася після підриву Каховської ГЕС, коли багато тварин опинилися на межі життя та смерті. Вона сама рятувала безпородних собак на вулицях підтопленого міста, про яких забули господарі. Крім того, врятованих тварин привозили й волонтери. Наразі значна частина з них вже знайшла своїх господарів.

Коти лежать на підвіконні. Фото: Новини.LIVE

Як доглядати за тваринами

Одеситка запевняє, що максимально намагається допомогти тваринкам, особливо коли вони хворіють. Але не завжди вдається це зробити самостійно — доводиться звертатися до клінік, лікування у яких не з дешевих.

"Суми виходять божевільні. Але як цю дитину кинути без допомоги", — додала власниця притулку.

Наразі лише годування усіх хвостиків обходиться у 10 тисяч гривень на день. Також необхідні гроші на лікування та медикаменти тварин. Тож усі небайдужі до їхньої долі можуть допомогти утриманцям "Джерельця".

Корми для тварин. Фото: Новини.LIVE

Коти живуть у приватному будинку. Фото: Новини.LIVE

Як допомогти тваринам

Притулок знаходиться у приватному секторі у Київському районі Одеси. Зайти його можна за посиланням або зателефонувати за номером 068 180 1997. Також за цим номером можна забрати собі тваринку.

Редакція Новини.LIVE привезла тваринами понад 30 кілограмів корму, але такої кількості вистачає лише на один день харчування.

Цуценята на перетримці. Фото: Новини.LIVE

Скільки тварин вдалося прилаштувати

Власниця притулку зазначає, що лише протягом останніх двох місяців їй вдалося знайти домівку для 50 собак різного віку. Трішки гірша ситуація з прилаштуванням котів.