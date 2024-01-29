Понад 400 пухнастиків на піклуванні — як працює одеський притулок для тварин під час війни
Протягом чотирьох років в Одесі працює притулок для тварин, утриманці якого можуть будь-якої миті опинитися на вулиці. Наразі у прихистку "Джерельце" перебуває понад 400 котів та собак, які чекають на постійних господарів.
Журналісти Новини.LIVE дізналися, як функціонує притулок у період війни.
За словами власниці притулку Ольги, вона щоденно турбується про пухнастиків з допомогою небайдужих людей.
"Через велику кількість тварин завжди найбільша потреба є у кормах. Хоч ми й офіційний притулок, гуманітарку від міста можемо отримати лише раз на рік", — сказала Ольга.
Як утворився притулок
Власниця звіринця зазначає, що спочатку почала брати на перетримку тварин, за якими господарі не поверталися. Так їх ставало все більше, адже совість не дозволяла викинути на вулицю.
"Кожна дитина у мене тут зʼявилася при сумних обставинах, їх кинули. Особливо побільшало тваринок на початку війни, коли люди хаотично їх лишали напризволяще. Тоді в нас було десь по 10 нових улюбленців на день", — каже жінка.
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Також жінка наголосила, що друга хвиля "напливу" тварин сталася після підриву Каховської ГЕС, коли багато тварин опинилися на межі життя та смерті. Вона сама рятувала безпородних собак на вулицях підтопленого міста, про яких забули господарі. Крім того, врятованих тварин привозили й волонтери. Наразі значна частина з них вже знайшла своїх господарів.
Як доглядати за тваринами
Одеситка запевняє, що максимально намагається допомогти тваринкам, особливо коли вони хворіють. Але не завжди вдається це зробити самостійно — доводиться звертатися до клінік, лікування у яких не з дешевих.
"Суми виходять божевільні. Але як цю дитину кинути без допомоги", — додала власниця притулку.
Наразі лише годування усіх хвостиків обходиться у 10 тисяч гривень на день. Також необхідні гроші на лікування та медикаменти тварин. Тож усі небайдужі до їхньої долі можуть допомогти утриманцям "Джерельця".
Як допомогти тваринам
Притулок знаходиться у приватному секторі у Київському районі Одеси. Зайти його можна за посиланням або зателефонувати за номером 068 180 1997. Також за цим номером можна забрати собі тваринку.
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Скільки тварин вдалося прилаштувати
Власниця притулку зазначає, що лише протягом останніх двох місяців їй вдалося знайти домівку для 50 собак різного віку. Трішки гірша ситуація з прилаштуванням котів.
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