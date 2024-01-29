Более 400 пушистиков на попечении — как работает одесский приют для животных во время войны
В течение четырех лет в Одессе работает приют для животных, иждивенцы которого могут в любой момент оказаться на улице. Сейчас в приюте "Родничок" находится более 400 кошек и собак, которые ждут постоянных хозяев.
Журналисты Новини.LIVE узнали, как функционирует убежище в период войны.
По словам владелицы приюта Ольги, она ежедневно заботится о пушистиках с помощью неравнодушных людей.
"Из-за большого количества животных всегда наибольшая потребность в кормах. Хотя мы и официальный приют, гуманитарку от города можем получить только раз в год", — сказала Ольга.
Как образовался приют
Владелец зверинца отмечает, что сначала начала брать на передержку животных, за которыми хозяева не возвращались. Так их становилось все больше, ведь совесть не позволяла выбросить на улицу.
"Каждый ребенок у меня здесь появился при печальных обстоятельствах, их бросили. Особенно стало больше животных в начале войны, когда люди хаотично их оставляли на произвол судьбы. Тогда у нас было где-то по 10 новых любимцев в день", — говорит женщина.
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Также женщина подчеркнула, что вторая волна "наплыва" животных произошла после подрыва Каховской ГЭС, когда многие животные оказались на грани жизни и смерти. Она сама спасала беспородных собак на улицах подтопленного города, о которых забыли хозяева. Кроме того, спасенных животных привозили и волонтеры. Пока значительная часть из них уже нашла своих хозяев.
Как ухаживать за животными
Одесситка уверяет, что максимально пытается помочь животным, особенно когда они болеют. Но не всегда удается сделать это самостоятельно — приходится обращаться в клиники, лечение у которых не из дешевых.
"Суммы получаются сумасшедшие. Но как этого ребенка бросить без помощи", — добавила владелица приюта.
Только кормление всех хвостиков обходится в 10 тысяч гривен в день. Также необходимы деньги на лечение и медикаменты животных. Поэтому все неравнодушные к их судьбе могут помочь иждивенцам "Родничка".
Как помочь животным
Приют находится в частном секторе в Киевском районе Одессы. Зайти можно по ссылке или позвонить по телефону 068 180 1997. Также по этому номеру можно забрать себе животное.
Редакция Новини.LIVE привезла животными более 30 килограммов корма, но такого количества хватает всего на один день питания.
Сколько животных удалось пристроить
Владелец приюта отмечает, что только за последние два месяца ей удалось найти дом для 50 собак всех возрастов. Немного хуже ситуация с пристройкой кошек.
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