Более 400 пушистиков на попечении — как работает одесский приют для животных во время войны

Рыжие коты в приюте. Фото: Новини.LIVE

В течение четырех лет в Одессе работает приют для животных, иждивенцы которого могут в любой момент оказаться на улице. Сейчас в приюте "Родничок" находится более 400 кошек и собак, которые ждут постоянных хозяев.

Журналисты Новини.LIVE узнали, как функционирует убежище в период войны.

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Иждивенец убежища. Фото: Новини.LIVE

По словам владелицы приюта Ольги, она ежедневно заботится о пушистиках с помощью неравнодушных людей.

"Из-за большого количества животных всегда наибольшая потребность в кормах. Хотя мы и официальный приют, гуманитарку от города можем получить только раз в год", — сказала Ольга.

Владелица зверинца Ольга. Фото: Новини.LIVE

Кошки на передержке. Фото: Новини.LIVE

Как образовался приют

Владелец зверинца отмечает, что сначала начала брать на передержку животных, за которыми хозяева не возвращались. Так их становилось все больше, ведь совесть не позволяла выбросить на улицу.

"Каждый ребенок у меня здесь появился при печальных обстоятельствах, их бросили. Особенно стало больше животных в начале войны, когда люди хаотично их оставляли на произвол судьбы. Тогда у нас было где-то по 10 новых любимцев в день", — говорит женщина.

Котики, обитающие в приюте. Фото: Новини.LIVE

Хвостики, живущие в "Родничке". Фото: Новини.LIVE

Пушистые херсонцы зашли свой дом в Одессе

Также женщина подчеркнула, что вторая волна "наплыва" животных произошла после подрыва Каховской ГЭС, когда многие животные оказались на грани жизни и смерти. Она сама спасала беспородных собак на улицах подтопленного города, о которых забыли хозяева. Кроме того, спасенных животных привозили и волонтеры. Пока значительная часть из них уже нашла своих хозяев.

Кошки лежат на подоконнике. Фото: Новини.LIVE

Как ухаживать за животными

Одесситка уверяет, что максимально пытается помочь животным, особенно когда они болеют. Но не всегда удается сделать это самостоятельно — приходится обращаться в клиники, лечение у которых не из дешевых.

"Суммы получаются сумасшедшие. Но как этого ребенка бросить без помощи", — добавила владелица приюта.

Только кормление всех хвостиков обходится в 10 тысяч гривен в день. Также необходимы деньги на лечение и медикаменты животных. Поэтому все неравнодушные к их судьбе могут помочь иждивенцам "Родничка".

Корма для животных. Фото: Новини.LIVE

Кошки живут в частном доме. Фото: Новини.LIVE

Как помочь животным

Приют находится в частном секторе в Киевском районе Одессы. Зайти можно по ссылке или позвонить по телефону 068 180 1997. Также по этому номеру можно забрать себе животное.

Редакция Новини.LIVE привезла животными более 30 килограммов корма, но такого количества хватает всего на один день питания.

Щенки на передержке. Фото: Новини.LIVE

Сколько животных удалось пристроить

Владелец приюта отмечает, что только за последние два месяца ей удалось найти дом для 50 собак всех возрастов. Немного хуже ситуация с пристройкой кошек.