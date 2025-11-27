Одеситка отримала квартиру після 53 років у черзі

Жінка тримає в руках ключі від квартири. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі жінка отримала квартиру, на яку чекала понад пів століття. Її поставили на чергу ще у 1972 році, і лише тепер вона змогла отримати власне житло. Рішення ухвалили на засіданні виконкому міськради. Також житло надали ще одній людині з категорії дітей-сиріт.

Про це стало відомо із засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Довгоочікувана квартира

Під час засідання виконавчого комітету стало відомо, що одеситка Тамарія Горбачова, яка стала в житлову чергу у понад 50 років тому, нарешті отримала квартиру. Міська влада ухвалила рішення надати їй житло, зазначивши, що за десятиліття очікування жінка так і не втратила право на забезпечення.

"В 1972 році вона встала на чергу, і сьогодні ми надали їй можливість відчути власне житло", — повідомила голова Київської райадміністрації Марина Лозовенко.

Крім того, цього дня житло надали і одній людині з числа дітей-сиріт. У міськраді підкреслили, що такі рішення ухвалюють у межах розподілу наявного фонду та відповідно до черговості.

