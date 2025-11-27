Відео
Головна Одеса Понад 50 років у черзі — одеситці видали ключі від квартири

Понад 50 років у черзі — одеситці видали ключі від квартири

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 14:59
Одеситка отримала квартиру після 53 років у черзі
Жінка тримає в руках ключі від квартири. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі жінка отримала квартиру, на яку чекала понад пів століття. Її поставили на чергу ще у 1972 році, і лише тепер вона змогла отримати власне житло. Рішення ухвалили на засіданні виконкому міськради. Також житло надали ще одній людині з категорії дітей-сиріт. 

Про це стало відомо із засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Читайте також:

Довгоочікувана квартира

Під час засідання виконавчого комітету стало відомо, що одеситка Тамарія Горбачова, яка стала в житлову чергу у понад 50 років тому, нарешті отримала квартиру. Міська влада ухвалила рішення надати їй житло, зазначивши, що за десятиліття очікування жінка так і не втратила право на забезпечення.

"В 1972 році вона встала на чергу, і сьогодні ми надали їй можливість відчути власне житло", — повідомила голова Київської райадміністрації Марина Лозовенко.

Крім того, цього дня житло надали і одній людині з числа дітей-сиріт. У міськраді підкреслили, що такі рішення ухвалюють у межах розподілу наявного фонду та відповідно до черговості.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто може отримати гроші на оренду житла. Також ми писали про те, що уряд працює над орендою соціального житла.

Одеса Одеська область житло Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
