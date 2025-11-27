Видео
Главная Одесса Более 50 лет в очереди — одесситке выдали ключи от квартиры

Более 50 лет в очереди — одесситке выдали ключи от квартиры

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 14:59
Одесситка получила квартиру после 53 лет в очереди
Женщина держит в руках ключи от квартиры. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе женщина получила квартиру, которую ждала более полувека. Ее поставили на очередь еще в 1972 году, и только теперь она смогла получить собственное жилье. Решение приняли на заседании исполкома горсовета. Также жилье предоставили еще одному человеку из категории детей-сирот.

Об этом стало известно с заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

Долгожданная квартира

Во время заседания исполнительного комитета стало известно, что одесситка Тамария Горбачева, которая стала в жилищную очередь более 50 лет назад, наконец получила квартиру. Городские власти приняли решение предоставить ей жилье, отметив, что за десятилетия ожидания женщина так и не утратила право на обеспечение.

"В 1972 году она встала на очередь, и сегодня мы предоставили ей возможность почувствовать собственное жилье", — сообщила председатель Киевской райадминистрации Марина Лозовенко.

Кроме того, в этот день жилье предоставили и одному человеку из числа детей-сирот. В горсовете подчеркнули, что такие решения принимают в пределах распределения имеющегося фонда и в соответствии с очередностью.

Напомним, мы сообщали о том, кто может получить деньги на съем жилья. Также мы писали о том, что правительство работает над арендой социального жилья.

Одесса Одесская область жилье Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
