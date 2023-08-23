Понад 50% з усіх хворих на кишкові інфекції на Одещині — діти: поради для батьків
В Одеській області зафіксовано позитивну динаміку в епідеміологічній ситуації. За статистикою, з загальної кількості хворих 55% складають діти. Це вказує на необхідність зосередити пильність на захисті маленьких одеситів та забезпеченні надійних гігієнічних умов.
Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.
Причини кишкових інфекцій
Деякі хворі пов'язували своє захворювання з вживанням немитих ягід, овочів та фруктів, а 14% від усіх випадків – з неправильним приготуванням домашніх страв. Додатково, 13% зв’язали своє захворювання з м’ясними продуктами, а 11% – з молочними.
Моніторинг води на Одещині
Центр продовжує активно вести моніторинг циркуляції холерного вібріона на об’єктах довкілля для забезпечення загальної безпеки та вчасного реагування. За останній тиждень було досліджено:
- 83 проби з навколишнього середовища
- 33% з них виявилися позитивними на НАГ-вібріони
- 2 проби гідробіонтів також показали позитивний результат.
Поради для батьків: як вберегти дітей від кишкових інфекцій
- Гігієна рук: Навчіть дітей правильно мити руки перед їжею та після відвідування туалету. Використовуйте мило та теплу воду, а мити руки повинні тривати щонайменше 20 секунд.
- Безпека з їжею: Ретельно мийте фрукти та овочі перед вживанням, а також варіть м'ясо до готовності.
- Чистота середовища: Забезпечте чистоту і порядок у дитячому середовищі.
- Гігієна питної води: Використовуйте лише чисту та безпечну питну воду. Якщо це не можливо, окрім кип'ятіння, ви можете використовувати фільтри або додавати водний засіб для дезінфекції.
- Особиста гігієна: Навчіть дітей користуватися власними рушниками, столовими приборами та посудом. Уникайте спільного вживання посуду з іншими дітьми.
Нагадаємо, у кількох містах Херсонської області на окупованому лівобережжі зросла кількість хворих на хворобу, дуже схожу на холеру. Окупанти приховують цю інформацію, але таємно вакцинують своїх посіпак.