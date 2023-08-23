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Понад 50% з усіх хворих на кишкові інфекції на Одещині — діти: поради для батьків

23 серпня 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад 50% з усіх хворих на кишкові інфекції на Одещині — діти: поради для батьків
Дівчинка лежить в лікарні. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області зафіксовано позитивну динаміку в епідеміологічній ситуації. За статистикою, з загальної кількості хворих 55% складають діти. Це вказує на необхідність зосередити пильність на захисті маленьких одеситів та забезпеченні надійних гігієнічних умов.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб

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Причини кишкових інфекцій

Деякі хворі пов'язували своє захворювання з вживанням немитих ягід, овочів та фруктів, а 14% від усіх випадків – з неправильним приготуванням домашніх страв. Додатково, 13% зв’язали своє захворювання з м’ясними продуктами, а 11% – з молочними.

Моніторинг води на Одещині

Центр продовжує активно вести моніторинг циркуляції холерного вібріона на об’єктах довкілля для забезпечення загальної безпеки та вчасного реагування. За останній тиждень було досліджено: 

  • 83 проби з навколишнього середовища
  • 33% з них виявилися позитивними на НАГ-вібріони 
  • 2 проби гідробіонтів також показали позитивний результат.

Поради для батьків: як вберегти дітей від кишкових інфекцій

  • Гігієна рук: Навчіть дітей правильно мити руки перед їжею та після відвідування туалету. Використовуйте мило та теплу воду, а мити руки повинні тривати щонайменше 20 секунд.
  • Безпека з їжею: Ретельно мийте фрукти та овочі перед вживанням, а також варіть м'ясо до готовності.
  • Чистота середовища: Забезпечте чистоту і порядок у дитячому середовищі. 
  • Гігієна питної води: Використовуйте лише чисту та безпечну питну воду. Якщо це не можливо, окрім кип'ятіння, ви можете використовувати фільтри або додавати водний засіб для дезінфекції.
  • Особиста гігієна: Навчіть дітей користуватися власними рушниками, столовими приборами та посудом. Уникайте спільного вживання посуду з іншими дітьми.

Нагадаємо, у кількох містах Херсонської області на окупованому лівобережжі зросла кількість хворих на хворобу, дуже схожу на холеру. Окупанти приховують цю інформацію, але таємно вакцинують своїх посіпак.

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