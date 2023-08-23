Понад 50% з усіх хворих на кишкові інфекції на Одещині — діти: поради для батьків

Дівчинка лежить в лікарні. Фото: google

В Одеській області зафіксовано позитивну динаміку в епідеміологічній ситуації. За статистикою, з загальної кількості хворих 55% складають діти. Це вказує на необхідність зосередити пильність на захисті маленьких одеситів та забезпеченні надійних гігієнічних умов.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.

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Причини кишкових інфекцій

Деякі хворі пов'язували своє захворювання з вживанням немитих ягід, овочів та фруктів, а 14% від усіх випадків – з неправильним приготуванням домашніх страв. Додатково, 13% зв’язали своє захворювання з м’ясними продуктами, а 11% – з молочними.

Моніторинг води на Одещині

Центр продовжує активно вести моніторинг циркуляції холерного вібріона на об’єктах довкілля для забезпечення загальної безпеки та вчасного реагування. За останній тиждень було досліджено:

83 проби з навколишнього середовища

33% з них виявилися позитивними на НАГ-вібріони

2 проби гідробіонтів також показали позитивний результат.

Поради для батьків: як вберегти дітей від кишкових інфекцій

Гігієна рук: Навчіть дітей правильно мити руки перед їжею та після відвідування туалету. Використовуйте мило та теплу воду, а мити руки повинні тривати щонайменше 20 секунд.

Безпека з їжею: Ретельно мийте фрукти та овочі перед вживанням, а також варіть м'ясо до готовності.

Чистота середовища: Забезпечте чистоту і порядок у дитячому середовищі.

Гігієна питної води: Використовуйте лише чисту та безпечну питну воду. Якщо це не можливо, окрім кип'ятіння, ви можете використовувати фільтри або додавати водний засіб для дезінфекції.

Особиста гігієна: Навчіть дітей користуватися власними рушниками, столовими приборами та посудом. Уникайте спільного вживання посуду з іншими дітьми.

Нагадаємо, у кількох містах Херсонської області на окупованому лівобережжі зросла кількість хворих на хворобу, дуже схожу на холеру. Окупанти приховують цю інформацію, але таємно вакцинують своїх посіпак.