Более 50% из всех больных кишечными инфекциями в Одесской области — дети: советы для родителей
В Одесской области зафиксирована положительная динамика в эпидемиологической ситуации. По статистике, из общего числа заболевших 55% составляют дети. Это указывает на необходимость сосредоточить бдительность на защите маленьких одесситов и обеспечении надежных гигиенических условий.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Причины кишечных инфекций
Некоторые больные связывали свое заболевание с употреблением немытых ягод, овощей и фруктов, а 14% всех случаев – с неправильным приготовлением домашних блюд. Дополнительно, 13% связали свое заболевание с мясными продуктами, а 11% – с молочными.
Мониторинг воды в Одесской области
Центр продолжает активно проводить мониторинг циркуляции холерного вибриона на объектах окружающей среды для обеспечения общей безопасности и своевременного реагирования. За последнюю неделю было исследовано:
- 83 пробы из окружающей среды
- 33% из них оказались положительными на НАГ-вибрионы.
- 2 пробы гидробионтов также показали положительный результат.
Советы для родителей: как уберечь детей от кишечных инфекций
- Гигиена рук: Научите детей правильно мыть руки перед едой и после посещения туалета. Используйте мыло и теплую воду, а мыть руки должны длиться не менее 20 секунд.
- Безопасность с едой: Тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением, а также готовите мясо до готовности.
- Чистота среды: Обеспечьте чистоту и порядок в детской среде.
- Гигиена питьевой воды: Используйте только чистую и безопасную питьевую воду. Если это невозможно, кроме кипячения, можно использовать фильтры или добавлять водное средство для дезинфекции.
- Личная гигиена: Научите детей пользоваться собственными полотенцами, столовыми приборами и посудой. Избегайте совместного использования посуды с другими детьми.
Напомним, в нескольких городах Херсонской области на оккупированном левобережье возросло количество больных болезнью, очень похожей на холеру. оккупанты скрывают эту информацию, но тайно вакцинируют своих муртадов.