Понад 60 вулиць Одеси залишаться без світла: перелік адрес
21 вересня 2023 11:50
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 21 вересня, понад 60 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- вул. Академіка Вільямса, 75, 77,
- вул. Корольова академіка, 100, 100/1.
- Де не буде світла до 18:00
- просп. Свободи, 32, 36
- пров.5-й Деревообробний, 3А-141, 4А,
- вул. Аграрна 1-21, 2-18,
- вул. Дзвінка, 28А,
- вул. Закарпатська, 28А-72, 33, 39, 209,
- пров.Кавказький, 1-7, 2-8.
Де не буде світла до 19:00
- пров. 2-й Розумовський, 3,7, 7/10, 9, 11,
- вул. Болгарська, 5-25, 8-40,
- вул. Буніна, 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,
- вул. Василя Жуковського, 2, 4, 5,
- вул. Деволанівський узвіз, 17,
- вул. Єврейская, 2/11,2, 2А, 4, 4а, 9, 9А, 13,
- вул. Жуковського, 2,
- вул. Канатна, 26А, 28, 28/3,
- вул. Карантинна, 2, 17,
- пров. Катаєва, 8,
- вул. Михайлівська, 1-15, 2, 20, 22,
- вул. Осипова, 4, 6, 8, 10,
- вул. Пушкінська, 31,
- пров. Семафорний, 4,
- вул. Семінарська, 11-15Б, 18-26/28,
- вул. Середня, 37, 41, 43.
Де не буде світла до 20:00
- вул. Дунаєвського, 14, 30-60, 31-69,
- пров. 1-й Ключовий, 1А, 1, 2, 4, 5, 17,
- пров. 2-й Деревообробний, 1-23, 2-34,
- пров. 2-й Ключовий, 1-15А, 2-8,
- пров. 2-й Хімічний, 7,
- пров. 3-й Деревообробний, 1, 2, 3, 6, 6А, 8,
- пров. 3-й Хімічний, 1, 2-14, 9,
- пров. 4-й Деревообробний, 2, 4, 6Б,
- вул. Вєтрогонова 16-30, 17-31,
- вул. Володимира Винниченка, 26-40, 33-49А,
- вул. Володимира Хавкіна, 1, 1А,-31,
- вул. Гаріна, 8-22, 11-23,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Далекосхідна, 4Б-18, 5-19Б,
- вул. Деревообробна, 45, 49А,
- вул. Ак. Воробйова, 5,
- вул. Головна, 27А,
- пров. Ключовий, 3-21А,
- вул. Крилова, 6А-18, 7-21/2,
- вул. Кругова, 10Б-58, 13-55А,
- вул. Ломоносова, 20,
- вул. Лютнева, 35-59, 44-58,
- вул. Матроська, 2,
- вул. Миколи Міхновського, 3А-23, 6Б-20,
- вул. Мічурина, 19, 19А,
- вул. Нежданової, 2-28,
- вул. Новомосковська дорога, 19,
- вул. Пестеля, 8-18, 29-97,
- вул. Посівна, 1-35, 2-56,
- вул. Праведників світу, 37, 41, 43, 45, 53А, 53Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68А, 78,
- вул. Прокатна, 4-12А,
- вул. Промислова, 8Л,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Теплична 3Б, 4А,
- вул. Училищна, 22, 26,
- вул. Хутірська, 15-71, 26-40.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, на що слід звернути увагу громадянам, які планують отримати житлові субсидії. Є деякі нюанси під час заповненні заяви та декларації про доходи й витрати.