Понад 60 вулиць Одеси залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 вересня, понад 60 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

вул. Академіка Вільямса, 75, 77,

вул. Корольова академіка, 100, 100/1.

Де не буде світла до 18:00

просп. Свободи, 32, 36

пров.5-й Деревообробний, 3А-141, 4А,

вул. Аграрна 1-21, 2-18,

вул. Дзвінка, 28А,

вул. Закарпатська, 28А-72, 33, 39, 209,

пров.Кавказький, 1-7, 2-8.

Де не буде світла до 19:00

пров. 2-й Розумовський, 3,7, 7/10, 9, 11,

вул. Болгарська, 5-25, 8-40,

вул. Буніна, 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8,

вул. Василя Жуковського, 2, 4, 5,

вул. Деволанівський узвіз, 17,

вул. Єврейская, 2/11,2, 2А, 4, 4а, 9, 9А, 13,

вул. Жуковського, 2,

вул. Канатна, 26А, 28, 28/3,

вул. Карантинна, 2, 17,

пров. Катаєва, 8,

вул. Михайлівська, 1-15, 2, 20, 22,

вул. Осипова, 4, 6, 8, 10,

вул. Пушкінська, 31,

пров. Семафорний, 4,

вул. Семінарська, 11-15Б, 18-26/28,

вул. Середня, 37, 41, 43.

Де не буде світла до 20:00

вул. Дунаєвського, 14, 30-60, 31-69,

пров. 1-й Ключовий, 1А, 1, 2, 4, 5, 17,

пров. 2-й Деревообробний, 1-23, 2-34,

пров. 2-й Ключовий, 1-15А, 2-8,

пров. 2-й Хімічний, 7,

пров. 3-й Деревообробний, 1, 2, 3, 6, 6А, 8,

пров. 3-й Хімічний, 1, 2-14, 9,

пров. 4-й Деревообробний, 2, 4, 6Б,

вул. Вєтрогонова 16-30, 17-31,

вул. Володимира Винниченка, 26-40, 33-49А,

вул. Володимира Хавкіна, 1, 1А,-31,

вул. Гаріна, 8-22, 11-23,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Далекосхідна, 4Б-18, 5-19Б,

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вул. Ак. Воробйова, 5,

вул. Головна, 27А,

пров. Ключовий, 3-21А,

вул. Крилова, 6А-18, 7-21/2,

вул. Кругова, 10Б-58, 13-55А,

вул. Ломоносова, 20,

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вул. Новомосковська дорога, 19,

вул. Пестеля, 8-18, 29-97,

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Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, на що слід звернути увагу громадянам, які планують отримати житлові субсидії. Є деякі нюанси під час заповненні заяви та декларації про доходи й витрати.