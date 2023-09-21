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Понад 60 вулиць Одеси залишаться без світла: перелік адрес

21 вересня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Понад 60 вулиць Одеси залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 21 вересня, понад 60 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • вул. Академіка Вільямса, 75, 77, 
  • вул. Корольова академіка, 100, 100/1.
  • Де не буде світла до 18:00
  • просп. Свободи, 32, 36
  • пров.5-й Деревообробний, 3А-141, 4А, 
  • вул. Аграрна 1-21, 2-18, 
  • вул. Дзвінка, 28А, 
  • вул. Закарпатська, 28А-72, 33, 39, 209, 
  • пров.Кавказький, 1-7, 2-8.

Де не буде світла до 19:00

  • пров. 2-й Розумовський, 3,7, 7/10, 9, 11, 
  • вул. Болгарська, 5-25, 8-40, 
  • вул. Буніна, 1, 1/15, 3, 4, 4/10, 8, 
  • вул. Василя Жуковського, 2, 4, 5, 
  • вул. Деволанівський узвіз, 17, 
  • вул. Єврейская, 2/11,2, 2А, 4, 4а, 9, 9А, 13, 
  • вул. Жуковського, 2, 
  • вул. Канатна, 26А, 28, 28/3, 
  • вул. Карантинна, 2, 17, 
  • пров. Катаєва, 8, 
  • вул. Михайлівська, 1-15, 2, 20, 22, 
  • вул. Осипова, 4, 6, 8, 10, 
  • вул. Пушкінська, 31, 
  • пров. Семафорний, 4, 
  • вул. Семінарська, 11-15Б, 18-26/28, 
  • вул. Середня, 37, 41, 43.

Де не буде світла до 20:00

  • вул. Дунаєвського, 14, 30-60, 31-69, 
  • пров. 1-й Ключовий, 1А, 1, 2, 4, 5, 17, 
  • пров. 2-й Деревообробний, 1-23, 2-34, 
  • пров. 2-й Ключовий, 1-15А, 2-8, 
  • пров. 2-й Хімічний, 7, 
  • пров. 3-й Деревообробний, 1, 2, 3, 6, 6А, 8, 
  • пров. 3-й Хімічний, 1, 2-14, 9, 
  • пров. 4-й Деревообробний, 2, 4, 6Б, 
  • вул. Вєтрогонова 16-30, 17-31, 
  • вул. Володимира Винниченка, 26-40, 33-49А, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1, 1А,-31, 
  • вул. Гаріна, 8-22, 11-23, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Далекосхідна, 4Б-18, 5-19Б, 
  • вул. Деревообробна, 45, 49А, 
  • вул. Ак. Воробйова, 5, 
  • вул. Головна, 27А, 
  • пров. Ключовий, 3-21А, 
  • вул. Крилова, 6А-18, 7-21/2, 
  • вул. Кругова, 10Б-58, 13-55А, 
  • вул. Ломоносова, 20, 
  • вул. Лютнева, 35-59, 44-58, 
  • вул. Матроська, 2, 
  • вул. Миколи Міхновського, 3А-23, 6Б-20, 
  • вул. Мічурина, 19, 19А, 
  • вул. Нежданової, 2-28, 
  • вул. Новомосковська дорога, 19, 
  • вул. Пестеля, 8-18, 29-97, 
  • вул. Посівна, 1-35, 2-56, 
  • вул. Праведників світу, 37, 41, 43, 45, 53А, 53Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68А, 78,
  • вул. Прокатна, 4-12А, 
  • вул. Промислова, 8Л, 
  • вул. Степова, 1-31, 
  • вул. Теплична 3Б, 4А, 
  • вул. Училищна, 22, 26, 
  • вул. Хутірська, 15-71, 26-40.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, на що слід звернути увагу громадянам, які планують отримати житлові субсидії. Є деякі нюанси під час заповненні заяви та декларації про доходи й витрати.

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